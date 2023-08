Santa Margherita, un altro anno di bus gratis per gli over 70

"Il servizio che consente ai cittadini over 70 di Santa Margherita Ligure di fruire gratuitamente degli autobus Amt, non soltanto in città, ma anche a Recco, Camogli, Portofino, Rapallo, Zoagli e Chiavari e relative frazioni, si conferma un successo". Lo dichiara il Comune di Santa Margherita, che annuncia il rinnovo dell'accordo con Amt che consente ai cittadini con più di settant’anni di circolare liberamente a bordo dei mezzi, lungo le tratte interessate dal servizio, sino al 31 luglio del 2024.

L'accordo, in vigore da inizio 2022, prevede anche un’ulteriore agevolazione a beneficio dei cittadini interessati a usufruire del servizio stesso. Al momento di salire a bordo del mezzo, l’utente non dovrà più dotarsi di un apposito biglietto, ma dovrà semplicemente essere munito della propria carta d’identità in modo da certificare la propria età anagrafica e la residenza. Il servizio ha valore nei seguenti territori: Recco, Camogli, Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli e Chiavari e relative frazioni.

"Sono particolarmente lieto del fatto che l’iniziativa intrapresa abbia incontrato il favore di tanti cittadini - dichiara Paolo Donadoni, sindaco di Santa Margherita Ligure - a conferma di come questo strumento rappresenti un aiuto concreto per la loro quotidianità e socialità. D’ora in avanti fruire del servizio sarà ancora più semplice dal punto di vista pratico e per questo ringrazio Amt, e il suo presidente Ilaria Gavuglio, per l’attenzione dimostrata e lo spirito di collaborazione".