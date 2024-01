Amt, da domani le nuove tariffe: mezzi gratis per over 70 e under 14, tutti i cambiamenti

Da domani, lunedì 15 gennaio 2024, entrerà in vigore in via sperimentale per un anno una nuova offerta tariffaria per avvicinare gli utenti all'uso dei mezzi pubblici: tra i principali cambiamenti la gratuità per gli over 70 e gli under 14, con il biglietto ordinario che però sale a 2 euro.

Tra le novità, anche l’utilizzo gratuito della metro per 24 ore al giorno (e non più solo nelle cosiddette fasce “di morbida”) che si aggiunge alla già attiva gratuità totale degli impianti verticali. Con una differenza rispetto a prima: l’utilizzo gratuito di entrambe le tipologie di mezzi è dedicato solo ai residenti nella Città Metropolitana di Genova.

Under 14 e over 70: come ottenere il CityPass per viaggiare gratis

Nuove forme di gratuità anche per i residenti nella Città Metropolitana over 70 (a partire dalle ore 9.30) e under 14, che potranno muoversi senza alcun costo sull’intera rete Amt a patto di avere un CityPass da mostrare ai controllori. Per il momento sono previste due settimane di tolleranza - vale a dire senza multe - per chi ne è ancora sprovvisto: basterà fornire ai verificatori un documento di identità valido che provi età e residenza.

Il CityPass si può ottenere online sul sito di Amt, allegando una foto e un documento di identità, oppure recandosi in una delle biglietterie Amt (rete di vendita urbana o provinciale), mostrando un documento di identità e pagando 10 euro per diritti di segreteria.

Il biglietto aumenta a 2 euro

Con un contro: i biglietti urbano, urbano + extraurbano ed extraurbano confluiscono in un unico biglietto da 2 euro (che dunque aumenta) valido 110 minuti sulla rete Grande Amt, senza alcun limite legato alle zone. Il biglietto urbano integrato con Trenitalia passa a 2,2 euro con una durata aumentata a 110 minuti e una validità estesa alla Grande Amt e rete urbana genovese Trenitalia (ancora niente da fare, dunque, per i pendolari della Città Metropolitana che speravano in un'applicazione della tariffa urbana per tutta la rete ferroviaria del genovesato).

