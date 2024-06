Minaccia e spintona un anziano sul bus, poi lo deruba: 30enne semina il panico

Controlli dei carabinieri sugli autobus, la scorsa serata un 30enne originario dell'Algeria è stato denunciato dai militari della stazione di Bolzaneto per rapina, rifiuto a fornire indicazioni sulla propria identità, violenza, minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L'uomo ha infatti creato scompiglio a bordo di un mezzo dell'Amt in viaggio a Rivarolo, in Valpolcevera. Dopo essere salito sul bus evidentemente ubriaco ha cominciato a molestare un uomo di 82 anni, con il quale ha cominciato a discutere in maniera accesa. A un certo punto è passato alle minacce, poi ha tirato uno spintone all'anziano, gli ha rubato il portafoglio ed è fuggito scendendo a una fermata.

Grazie a un testimone il violento è stato localizzato poco distante dal mezzo e poi inseguito e fermato in via Vezzani. Non contento ha cominciato a insultare i carabinieri e a opporre resistenza all'identificazione, causando lievi lesioni ad alcuni dei militari. Alla fine il portafoglio è stato recuperato mentre per il 30enne è scattato anche un trattamento sanitario obbligatorio con l'intervento del personale dell'Asl genovese.