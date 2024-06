"Una città sempre più vetrina e non alla portata di chi la vive", nuovo sgombero in vista per il Buridda

In questi mesi si fa sempre più consistente l'ipotesi di sgomberare il laboratorio sociale occupato e autogestito Buridda per creare uno studentato. "L'ennesimo atto volto a cancellare un'esperienza ventennale di socialitá dal basso e controcultura, che continua a denunciare una città sempre più vetrina e assolutamente non alla portata di chi la vive", commentano gli attivisti di Buridda e Terra di Nessuno.

Lo scorso marzo in Regione era stato fatto il punto. Ora il tempo passa e la scadenza di ottobre si avvicina. "In questi due mesi abbiamo ritenuto opportuno incontrare il Rettore dell'università di Genova - spiegano dal Buridda - per capire meglio che destino ci aspetta relativamente alla vincita del bando per la ristrutturazione dello stabile che occupiamo da più di 10 anni".

"Dagli incontri effettuati - spiegano i militanti - è emerso come il Rettore abbia 'a cuore' i numeri dell'Università: 1000 posti letto in tutta Genova per gli iscritti all'ateneo con un'attenzione particolare ai borsisti che continuano a fare aumentare la richiesta e quindi la necessità di dover portare a termine i bandi che l'università attraverso Aliseo ha vinto".

"Sempre di numeri si parla però quando si evidenzia il calo demografico - ricordano -, che la città di Genova si troverà ad affrontare fra un paio d'anni: questo ricalibrerà gli iscritti all'università e molti di quei posti letto, per cui l'università porta aventi la sua politica di costruzione, resteranno vuoti, 'ma non andranno a privati perché vincolati dal bando stesso'.

"Da questi numeri - prosegue il Buridda -, cari al Rettore, è evidente come il destino che ci aspetta abbia una sola per descriverlo: sgombero. L'università attraverso Aliseo, che ricordiamo essere un'azienda della Regione Liguria, ha individuato nell'ex magistero, nella casa della Buridda, un progetto calzante per un nuovo studentato dedicato ai borsisti".

"Per la socialità dal basso - accusano -, la controcultura, concerti, serate, laboratori e progetti culturali e internazionali di solidarietà attiva non c'è più spazio. Per un dormitorio nuovo scintillante attaccato a uno vecchio malandato e non pienamente sfruttato invece si! Il bando di assegnazione ad Aliseo riporta 300 giorni dalla pubblicazione ed essendo anche noi bravi con i numeri, siamo arrivati alla conclusione che la scadenza massima per la posa del cartello di inizio lavori sarà a metà ottobre 2024".

"Da sempre ottobre è un mese di lotta - concludono -, e noi non molleremo di un centimetro! Ci aspetta un'estate calda, che attraverseremo con la resistenza! Buridda vive!

Terrile: "Genova dovrebbe chiedere scusa alle ragazze e ai ragazzi del Buridda"

Tra l'altro in questi giorni ricorre il decimo anniversario dello sgombero dallo stabile di via Bertani, che continua a essere abbandonato. "Una mattina di poco più di dieci anni fa, il 4 giugno del 2014, veniva sgomberato il Centro sociale Buridda, dopo 11 anni di occupazione dell'edificio di via Bertani", ricorda l'ex segretario provinciale del Pd, Alessandro Terrile.

"Allora Genova era governata dal centrosinistra - ricorda Terrile -, in quei giorni da segretario genovese del Pd avevo definito lo sgombero una sconfitta per la città e della politica, che non aveva trovato un punto di equilibrio tra l'esigenza di preservare la continuità di un luogo di aggregazione giovanile, il rispetto di un provvedimento della magistratura, e il legittimo interesse del Comune a rientrare in possesso dell'immobile di via Bertani da tempo posto in vendita".

"Nel merito, però, avevo difeso le ragioni del Comune. L'edificio aveva evidenti problemi di sicurezza - prosegue Terrile - incompatibili con la permanenza di un luogo di socialità pubblica, e faceva parte di un pacchetto di alienazioni immobiliari finalizzate a ridurre l'indebitamento del Comune. La vendita avvenne solo tre anni più tardi. Nell’ottobre 2017, il Comune guidato dal centrodestra alienò l'edificio al Fondo Università di Invimit, ricavando 3,5 milioni di euro, dei quali 2,5 in quote del fondo".

"Il fondo partecipato anche dal Comune di Genova avrebbe dovuto trasformare l'immobile in un complesso di residenze universitarie. Da allora - continua Terrile - non si è più saputo nulla. In tutti questi anni i lavori non sono mai iniziati e l'edificio è rimasto abbandonato, un buco nero in mezzo alla città".

"A dieci anni dallo sgombero di via Bertani - prosegue l'ex segretario Pd -, l'incapacità dimostrata dalle Istituzioni di riutilizzare quel bene pubblico impone una rilettura della vicenda. Genova dovrebbe chiedere scusa alle ragazze e ai ragazzi del Buridda. Quello che vi raccontammo nel 2014 erano solo scuse, o pie illusioni che richiedevano fatti che sono mancati. I dieci anni inutilmente trascorsi dimostrano che c’erano tempi e modi per evitare lo sgombero. Bastava volerlo".

"È di questi giorni - continua Terrile - la notizia che entro ottobre dovrà essere eseguito lo sgombero dell'ex facoltà di Magistero, dove il Buridda ha trovato casa dopo via Bertani. Lo sgombero, anche qui, è determinato dalla necessità di riconvertire l'edificio a residenze per studenti. Ecco, io non ci credo più".

"La politica e le istituzioni si assumano la propria responsabilità. Se non sono capaci di mantenere quello che promettono, almeno facciano uno sgombero alla volta. Realizzino le residenze universitarie in via Bertani, come avevano promesso dieci anni fa. E nel frattempo, lascino il Buridda dove sta", conclude.