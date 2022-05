Buridda verso lo sgombero, il mondo accademico (e non solo) si mobilita

Il mondo accademico, della ricerca e della cultura si mobilita per il Laboratorio Sociale Occupato Autogestito Buridda. A seguito della notizia del possibile sgombero da parte dell'Università di Genova, un appello è stato lanciato da decine di studenti, docenti ricercatrici/ricercatori e precari della ricerca dell'Università di Genova (e non solo) e di altri enti.

Un appello che ribadisce l'importanza di spazi di cultura alternativa e autogestione, luoghi nati dall'abbandono delle istituzioni e che sono diventati, negli anni, punti di riferimento, fornendo la possibilità di creare ed esprimere un'altra idea di città e di società. "Giù le mani dal Buridda, giù le mani dalla cultura alternativa", è l'appello.

"Negli ultimi anni la città di Genova ha perso molte cose - scrivono gli attivisti in una nota -: solidarietà, lavoro, progettualità, studenti, spazi pubblici e sociali. La pandemia ha messo sempre più in secondo piano la socialità e l'idea di spazio sociale sia esso una piazza, una società, un centro sociale. Luoghi spesso sacrificati alle logiche altalenanti del mercato".

"In particolare da molti decenni in questa città - prosegue la nota -, come ovunque in Italia, esistono spazi liberi e autogestiti, nei quali vengono create forme di società e cultura alternativa. Spazi dove mettere il valore del sapere al primo posto, dove confrontarsi e ritrovarsi, sconfiggere l'ignoranza e l'apatia e provare a capire i meccanismi del mondo al fine di sviluppare la vera libertà".

"Spazi che permettono la sperimentazione di nuove pratiche di partecipazione e di protagonismo sociale, di welfare solidale, di cultura e creatività artistica - si legge ancora -. Il Laboratorio Sociale Occupato Autogestito Buridda è stato ed è protagonista di questo movimento, con le sue campagne politiche e sociali, con i tanti laboratori artistici e culturali che lo abitano, creando una esperienza innovativa, nelle forme e nei contenuti, di grande rilevanza".

Dopo lo sgombero del 2014 dall'ex facoltà di economia e commercio di via Bertani 1 (ancora oggi in stato di totale abbandono e degrado) migliaia di persone, ritrovatesi in piazza dopo soli 10 giorni, rioccuparono un altro stabile di proprietà dell'università, anch'esso abbandonato da quasi vent'anni: l'ex magistero di corso Monte Grappa 39.

Molte di quelle persone e delle energie che animarono quei giorni, e animano tutt'ora il laboratorio sociale, provengono dal mondo accademico genovese (e non solo): docenti, ricercatori, precari, studenti. Il senato accademico ha deliberato l'avvio della fase progettuale per la costruzione di una casa dello studente negli spazi dell'attuale laboratorio sociale, mettendo di fatto sotto sgombero il Buridda, dimostrando ulteriormente di non comprendere il valore di queste realtà.

"Crediamo che nella nostra città - scrivono gli attivisti - ci siano alternative valide da destinare ad alloggi per studenti, una necessità che condividiamo ma da non mettere in alternativa all'esistenza degli spazi sociali altrettanto necessari. Non vorremo che questa operazione fosse un mero pretesto politico (esempio la vicenda di via Bertani)".

Molti studenti frequentano questi spazi e molte iniziative culturali delle varie facoltà hanno trovato ospitalità in questi luoghi: diverse ricerche sulle culture giovanili, sulla precarietà, sull'arte e sugli spazi urbani sono nate e si sono sviluppate a partire da qui.

Alcuni docenti sono stati garanti della nascita, nel 2011, di un'associazione per la promozione degli spazi sociali, presieduta da Andrea Gallo, con l'obiettivo di creare un percorso di dialogo fra il Comune e le realtà autogestite. Tale dialogo si è progressivamente inaridito ed estinto definitivamente.

"Come studenti, docenti ricercatrici/ricercatori e precari della ricerca dell'Università di Genova e di altri enti - concludono -, riteniamo che la chiusura del Laboratorio Sociale Occupato Autogestito Buridda colpisca in primo luogo la possibilità di creare ed esprimere un'altra idea di città, e intendiamo rilanciare il dibattito sulla necessità e l'importanza di luoghi sociali e culturali autogestiti. In tal senso vogliamo portare all'interno dello spazio eventi di rilevanza nazionale ed internazionale per mettere ulteriormente l'accento sul bisogno cui questi luoghi rispondono quotidianamente. Per adesioni scrivere a info@buridda.org".

I firmatari ad oggi