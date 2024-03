Studentato nell'ex magistero con fondi Pnrr, Buridda verso lo sgombero

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 5 marzo 2024 Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un'interrogazione in cui ha chiesto alla giunta il crono programma dell'inizio dei lavori, finanziati dal Pnrr, nell'ex magistero in corso Monte Grappa, a Genova, oggi sede del Centro Sociale Buridda, dove dovrebbe essere realizzato uno studentato.

Pastorino ha ricordato che oggi i posti letto per studenti in Liguria sono un migliaio e che l'obiettivo di Aliseo, che propone il progetto alla Città metropolitana, è di raddoppiarli.

L'assessore all'università, Simona Ferro, ha riposto che Aliseo è beneficiaria di un cofinanziamento per l'intervento di recupero dell'immobile ex magistero, che diventerà residenza universitaria per 66 alloggi.

Ferro ha ricordato che il progetto riguarda 2000 mq, oltre a 1000 mq di spazi esterni e che il crono programma prevede entro il 24 ottobre 2024 l'aggiudicazione per l'affidamento dei lavori e della progettazione esecutiva e che la successiva tempistica è collegata al crono programma del progetto esecutivo.

Per il centro sociale si prospetta dunque un nuovo sgombero dopo quello subito dall'edificio occupato in precedenza in via Bertani nel 2014 e tutt'ora in stato di abbandono.