Controlli anti spaccio, due arresti e una denuncia

Due arresti e una denuncia, questo l'esito di un servizio anti spaccio dei carabinieri a Genova e provincia.

Nel dettaglio, i militari hanno arrestato un 50 enne algerino, gravato da precedenti di polizia, senza fissa dimora, sorpreso in vico del Serriglio mentre cedeva ad uno straniero alcuni grammi di hashish. Perquisito è stato trovato in possesso di ulteriori 30 grammi della stessa sostanza e quasi 500 euro, presumibile provento dell’illecita attività.

In manette anche un 30enne senegalese, irregolare e senza fissa dimora, fermato in via Buranello per un controllo identificativo, perquisito è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina - crack già suddivisi in dosi pronte alla vendita. Denunciato, invece, un 35 enne genovese, gravato da precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

È stato fermato a Pra' per un controllo dalla pattuglia della locale stazione ed è stato trovato in possesso di eroina e marijuana. Pertanto è stato perquisito anche l'appartamento dove i carabinieri hanno trovato altri grammi di marijuana e svariati semi presumibilmente di canapa del peso di 130 grammi, una pianta di marijuana con infiorescenze ed un bilancino di precisone. In cantina, poi, era stata allestita strumentazione idonea alla coltivazione dello stupefacente.