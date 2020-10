Prima non si trova, poi sale sull'ambulanza e aggredisce verbalmente i soccorritori

Invece di mostrare gratitudine verso chi era lì per dargli una mano, si è messo a inveirgli contro. Capita anche questo a chi lavora sulle ambulanze. In particolare questo episodio vede protagonista un sessantenne. L'ambulanza della Misericordia Fiumara è intervenuta poco dopo le 23 di mercoledì 14 ottobre in via Buranello, come da indicazioni della centrale del 118.

Ma l'uomo, in un primo momento, non è stato trovato. I soccorritori hanno ricontattato la centrale e solo così si è riusciti a individuare il soggetto, in evidente stato di ebbrezza. Subito il sessantenne si è mostrato collaborativo ed è salito sull'ambulanza. Poco dopo però, all'altezza di via della Cella, ha cominciato a insultare i volontari, tanto da costringerli ad arrestare la marcia.

Sul posto è intervenuta anche una volante della polizia. A quel punto l'uomo si è calmato ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi per le cure del caso.