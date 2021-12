Verifiche strutturali, via Buranello chiusa al traffico

È stata chiusa al traffico, poco dopo le ore 14, via Buranello a Sampierdarena. Presenti sul posto gli agenti della polizia locale, i bus vengono deviati in via Cantore.

La chiusura è scattata perché si sono rese necessarie alcune verifiche strutturali all'altezza di via Castelli, dovranno intervenire i tecnici del Comune per valutare le condizioni del sedime stradale e del substrato ed effettuare alcune verifiche tecniche.

Al momento non sono note le tempistiche per la riapertura.

(Notizia in aggiornamento)