Spacca i vetri e ruba sulle auto, arrestato

È stato notato da un militare dell'Esercito Italiano mentre rubava all'interno di un'auto parcheggiata. Il giovane ha chiamato subito il 112 e fornito dettagliata descrizione e via di fuga del presunto ladro, permettendo così ai poliziotti giunti sul posto di identificarlo e rintracciarlo in via di Prè.

È successo intorno alle 16 di giovedì 30 novembre 2023 in via Buozzi. A seguito di perquisizione personale il 36enne è stato trovato in possesso di una Viacard intestata a terzi e di un martello frangi-vetri, trafugato il giorno stesso a bordo di un treno, con il quale ha infranto i vetri di tre vetture in sosta nel parcheggio di interscambio Amt.

Questa mattina il 36enne, arrestato per il reato di furto aggravato e denunciato per ricettazione, è stato processato per direttissima.