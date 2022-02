"Mi date una sigaretta?". Al rifiuto tira fuori il coltello e minaccia due giovani

"Pronto carabinieri? Ci hanno aggrediti". Una coppia di giovani di passaggio in via Buozzi è stata minacciata da un coetaneo tunisino per essersi riufiutati di dargli una sigaretta.

Sul posto, a Di Negro, è intervenuta una pattuglia della stazione carabinieri di Genova San Teodoro e Scali, che ha fermato il giovane che, dopo l’identificazione, è stato perquisito e trovato in possesso di un coltello lungo 17 centimetri, poi sequestrato.

I carabinieri lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere e minaccia aggravata.