Ladri in azione al Buoncanile, rubato un decespugliatore: "Siamo senza parole"

Ladri in azione al Buoncanile Dogsville di Genova. Ignoti, nei giorni scorsi, hanno forzato una cassetta degli attrezzi e rubato un decespugliatore utilizzato nella struttura. A denunciare l'accaduto, lanciando una 'colletta' per acquistarne un altro, sono i volontari dell'associazione Buoncanile odv attraverso la propria pagina Facebook.

"Siamo senza parole - scrivono - e profondamente delusi di fronte a tanta mancanza di umanità. Il decespugliatore è uno strumento fondamentale per noi, e ritrovarci improvvisamente senza e affrontare una spesa considerevole in questo momento è estremamente difficile. Chiediamo il vostro aiuto, quello degli amici di Buoncanile e di chiunque voglia diffondere questo appello. Se avete un decespugliatore inutilizzato oppure desiderate darci una mano acquistandone uno nuovo, potete effettuare una donazione, specificando come causale: 'decespugliatore per Buoncanile'. Iban: IT79H0306909606100000075083, Banca Intesa San Paolo, conto PayPal: info@Buoncanile.it, oppure in contanti presso il Parco Canile Dogsville di Genova".

