Caccia ai 'furbetti' del biglietto: nuova verifica intensiva di Amt

Nuova verifica intensiva questa settimana per il personale di controllo Amt, che è tornato in azione nel pomeriggio di mercoledì 30 novembre 2022 sul territorio genovese. Questa volta l’attività ad alta visibilità si è svolta tra le ore 14 e le ore 18 in corso Buenos Aires con una squadra composta da 15 controllori che hanno lavorato sulle linee urbane 15, 20, 36, 43, 44 e 47.

Durante l’operazione il personale di Amt ha verificato i titoli di viaggio di 952 passeggeri, rilevando 55 situazioni irregolari: 16 persone sanzionate hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione di 41,50 euro. Il tasso di evasione riscontrato è stato del 5,7%.

"Con il duplice obiettivo di tutelare sia i ricavi aziendali, sia la grande maggioranza dei cittadini che utilizza correttamente il servizio di trasporto pubblico - si legge nella nota dell'azienda - Amt ha recentemente avviato il nuovo piano di verifica e controllo, nel quale rientra anche la verifica di ieri pomeriggio. Il piano prevede azioni intensive più frequenti e ravvicinate, eseguite in strategici hub di interscambio. Tutto ciò continua a essere affiancato dai controlli ordinari, che ogni giorno impiegano circa 70 verificatori su tutto il territorio metropolitano".