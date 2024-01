Poliziotto genovese fuori servizio salvò 50 persone sul treno: il ringraziamento di Bucci

Come anticipato da Genova Today il sindaco di Genova Marco Bucci ha ricevuto a palazzo Tursi Riccardo Basile, il poliziotto genovese che ha messo in salvo una cinquantina di persone a bordo di un treno coinvolto da un incendio. Il primo cittadino ha consegnato un ringraziamento ufficiale: "Per lo spirito di iniziativa e l'umana solidarietà dimostrata - si legge -. Durante un viaggio a bordo del treno Ventimiglia-Milano, notava del fumo fuoriuscire dal finestrino e, con pronta determinazione, accortosi dell'incombente minaccia, provvedeva a qualificarsi e a far spostare decine di passeggeri in carrozze lontane".

Riccardo Basile ha 23 anni, ed è un pendolare. Vive a Sestri Ponente, ma lavora come agente delle volanti dell'Upgsp della questura di Milano. In quel momento, però, era fuori servizio. I fatti risalgono allo scorso 20 novembre: poco prima della stazione di Rogoredo l'agente Basile si era accorto che qualcosa non andava ed era intervenuto in prima persona per mettere al sicuro gli altri passeggeri, fatti poi scendere all'arrivo in stazione. A quel punto aveva spento il principio di incendio utilizzando i tre estintori forniti dal capotreno. Erano poi arrivati i colleghi della Polfer e il personale di Fs Security per i necessari accertamenti sull'accaduto. Secondo quanto ricostruito da Rfi il treno avrebbe trovato della carta sui binari che si sarebbe inserita all'interno del freno dando origine al surriscaldamento e, dunque, alla coltre grigia.

Riccardo Basile non è solo un poliziotto, è anche impegnato nel sociale come volontario della Croce Verde di Sestri Ponente e come autista dell'automedica Golf 4 alla Croce d'Oro di Sampierdarena. Tutte esperienze che sono state fondamentali per mantenere la calma e mettere in sicurezza gli altri viaggiatori, senza feriti e conseguenze peggiori.

