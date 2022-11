Anci Liguria, Bucci rieletto presidente

Marco Bucci, sindaco di Genova e della Città metropolitana, è stato confermato presidente di Anci Liguria e resterà in carica per un altro quinquennio. Lo ha eletto venerdì 16 novembre 2022 l'assemblea congressuale dell'associazione, che si è svolta nella sala del Consiglio della Città metropolitana di Genova, in largo Eros Lanfranco 1. Presentata una lista unitaria, l'assemblea ha eletto i suoi organi direttivi per acclamazione.

Al fianco di Marco Bucci sono stati eletti 4 vice presidenti: Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, che assume anche il ruolo di vicario; Claudio Scajola, sindaco di Imperia e presidente della omonima Provincia; Simone Franceschi, sindaco di Vobbia (Genova) ed Elisa Di Padova, vice sindaco di Savona.

Gli amministratori locali, riuniti in assemblea, hanno inoltre eletto i 46 membri del Consiglio direttivo e i componenti del Collegio sindacale: anche in questo caso, sono stati riconfermati Alessandra Ferrara, assessore del Comune di Chiavari (presidente), Mauro Demichelis, sindaco di Ancora (Savona) e Fabrizia Pecunia, sindaco di Riomaggiore (La Spezia).

All'appuntamento erano presenti anche il prefetto di Genova, Renato Franceschelli, i vertici di Regione Liguria, rappresentati dal presidente Giovanni Toti, oltre ai parlamentari liguri Luca Pastorino, Gianni Berrino, Ilaria Cavo e Andrea Orlando.

"È una riconferma soprattutto del modo con cui abbiamo lavorato in questi 5 anni, che ha visto i sindaci e i Consigli comunali mettersi insieme, sotto il coordinamento di Anci, per lavorare a beneficio del territorio e dei cittadini, i quali sono i nostri principali datori di lavoro - ha commentato il presidente di Anci Liguria Marco Bucci -. Insieme facciamo in modo che la Liguria diventi il luogo più bello in cui vivere, lavorare e trascorrere il tempo libero, un posto di alta qualità, che vorrei tutti ci invidiassero, come d'altronde stiamo verificando già oggi. Noi vogliamo fare il bene del nostro territorio, e il fatto che lo facciamo tutti insieme, senza pensare alle divisioni ideologiche e agli interessi di parte, è un grande risultato, e proseguiremo nel lavoro avviato senza soluzione di continuità per altri 5 anni".

"Un occhio particolare - ha proseguito Bucci - lo rivolgeremo ai giovani amministratori, che sono qui per la prima volta; ecco, noi vogliamo che portino una ventata di innovazione, un nuovo modo di pensare le cose, uno spirito di energia diverso dal nostro, perché c’è bisogno anche di questo".

"Uno sguardo particolare continueremo a rivolgerlo ai piccoli Comuni, che spesso non dispongono delle strutture e delle risorse necessarie per poter svolgere bene il proprio lavoro - ha concluso Bucci - continueremo a occuparcene e valorizzarli perché, anche per scongiurare il dissesto idrogeologico, è assolutamente essenziale che il territorio sia vissuto e non venga abbandonato dai cittadini".

"Se dovessi enunciare tre cose caratterizzanti del quinquennio trascorso - ha sottolineato il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai nella sua relazione di apertura - direi senz'altro l'assistenza fornita durante la pandemia, che senza giorno, notte o festività, è stata apprezzata; l'investimento infrastrutturale fatto, con la creazione della piattaforma informatica Alisei che eroga gratuitamente ai Comuni formazione, assistenza tecnica e supporto nella progettazione europea, insieme alla ristrutturazione degli uffici di Palazzo Ducale, con la creazione della Sala Enrico Piccardo, uno spazio dedicato ai sindaci, di accoglienza, incontro e ristoro; terzo, lo spirito di sacrificio di tutti i miei collaboratori e di tutto lo staff di Anci Liguria, che, ogni giorno, non dicono mai di no alle richieste quasi infinite che arrivano dal territorio. Per questo mi sento di dire che la percezione dell'utilità di Anci Liguria che ci arriva dal territorio, dagli enti locali, dalla Regione e dagli uffici del Governo, è cresciuta in maniera costante e continuativa".