Bucci: "Genova città multicentrica, presto rilancio di Sestri Ponente"

"Genova è una città multicentrica, non bisogna pensare di essere in periferia ma in un centro che ha diritto ad avere la sua scuola, la sua chiesa, i suoi parchi, i suoi giardini, gli impianti sportivi, magari la piscina". Così Marco Bucci a "Colazione col sindaco", giovedì 28 aprile in via Sestri nel municipio Medio Ponente, sul tema delle periferie.

"È più complesso dal punto di vista dell'amministrazione perchè invece di gestire un solo centro devi gestirne di più, però è bello che sia così perchè la nostra città ha delle caratteristiche peculiari che altre non hanno". E sull'impoverimento delle delegazioni Bucci mette un punto: "Non è vero può esserci questa impressione ma gli investimenti ci sono come possono esserci delle aree di inefficienza ma risolveremo anche questo problema".

Poi il sindaco risponde sulla qualità urbana: "Un anno e mezzo fa abbiamo aperto il "Progetto dei Carruggi" nel centro storico che sta andando molto bene, è un progetto aperto che viene implementato e corretto - ha spiegato il primo cittadino - ieri abbiamo aperto il "Progetto di Sampierdarena" dove investiremo 160 milioni nella rigenerazione urbana, si potrebbe pensare anche a Sestri un lavoro di rilancio, dove l'abbellimento urbano si possa accompagnare a un progetto specifico".