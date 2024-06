Delicato intervento chirurgico per il sindaco Bucci. La politica: "Forza Marco"

Delicato intervento chirurgico per il sindaco Marco Bucci. Il direttore generale dell'ospedale, Francesco Quaglia, ha comunicato che lunedì 3 giugno 2024 il primo cittadino genovese è stato sottoposto a un intervento chirurgico dall'équipe di chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva, per una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea.

Come sta il sindaco Marco Bucci

"L'intervento ha avuto esito positivo - fanno sapere dall'ospedale - il paziente resterà ricoverato circa cinque giorni e successivamente verrà sottoposto alle terapie del caso". È stato lo stesso sindaco Bucci a chiedere di divulgare la notizia dell'operazione e della malattia.

Le funzioni del sindaco al vice Piciocchi

Come da disposizione di legge le funzioni del sindaco sono assunte dal vicesindaco Pietro Piciocchi che, in una nota, è intervenuto a nome di tutta la giunta comunale e dell'intera civica amministrazione: "Esprimiamo al nostro sindaco e alla sua famiglia i sentimenti più affettuosi di vicinanza e i più sentiti auguri per una pronta guarigione. La giunta assicura alla città il massimo impegno da parte di tutti nel portare avanti, senza alcuna esitazione e con ancora maggiore determinazione, gli obiettivi del mandato politico affidato dagli elettori in attesa di poter riabbracciare presto Marco Bucci. Caro sindaco, ti aspettiamo con la consueta carica e più determinato che mai per continuare a lavorare insieme per fare sempre più grande la nostra Genova".

Cassibba: "Forza sindaco, ti aspettiamo"

Il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba aggiunge: "Attendiamo con ansia il ritorno del nostro sindaco per poter continuare a lavorare insieme e portare a termine i tanti progetti in essere, siamo fiduciosi che presto sarà di nuovo con noi, con la sua consueta e prorompente energia. Siamo costantemente aggiornati sulle sue condizioni, siamo fiduciosi in una sua rapida ripresa e lo attendiamo con impazienza. Forza sindaco".

Regione, il presidente Piana: "Vicinanza della giunta"

Il presidente ad interim di Regione Liguria, Alessandro Piana: "La Giunta regionale augura al Sindaco di Genova Marco Bucci una pronta guarigione esprimendogli tutto il nostro affetto perché possa riprendersi presto e ritornare il prima possibile in piena operatività alla guida del Comune".

Le reazioni dei partiti

Anche la Lista Toti è intervenuta per esprimere i più sentiti auguri di pronta guarigione al sindaco: "Figura di grande importanza per la nostra città e leader capace e determinato, ha sempre dimostrato una forte dedizione verso il benessere dei cittadini e lo sviluppo di Genova. Siamo sicuri che affronterà questa sfida con la stessa energia e determinazione che ha contraddistinto il suo operato fino a oggi. Un abbraccio virtuale a Bucci e famiglia. Auguriamo che il periodo di recupero sia il più breve possibile e che possa tornare presto al suo ruolo". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Vince Genova: "Lo abbiamo sempre appoggiato e sostenuto con convinzione - dichiarano i consiglieri -, apprezzando il suo operato sempre rivolto alla crescita della nostra città e continuiamo a farlo soprattutto in questo momento difficile. Siamo i suoi primi sostenitori. Ci auguriamo che possa recuperare rapidamente e tornare presto a guidare Genova con la sua consueta passione e dedizione". Il gruppo della Lega aggiunge: "Attendiamo presto il suo ritorno alla piena operatività per continuare a combattere le battaglie che lo attendono per Genova, i genovesi e per tutta la Liguria".

