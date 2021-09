Intitolazione via a Gino Strada, Tursi dice sì ma il sindaco Bucci non vota

Da Tursi arriva il sì alla proposta d'intitolare una via o una piazza al fondatore di Emergency, Gino Strada scomparso il 13 agosto scorso. Ma il voto non è passato all'unanimità: 21 i favorevoli, astenuti i consiglieri della Lega e il sindaco Marco Bucci, mentre Fratelli d'Italia è uscita dall'aula.

“Pur riconoscendo a Gino Strada l’impegno profuso a livello sociale, pensiamo che manchino i presupposti fondamentali per ottemperare a questa richiesta", è l'argomentazione della capogruppo della Lega in Comune, Lorella Fontana. "Come l’inosservanza delle tempistiche previste dalla normativa che prevede dieci anni dalla scomparsa, e la sua non genovesità, la pratica avrebbe potuto essere valutata in futuro dalla competente commissione toponomastica",

Indignazione da parte del Movimento 5 Stelle che aveva lanciato la proposta: “Anche in questa occasione, Lega e Fratelli d’Italia hanno gettato la maschera, confermando il loro fastidio per una figura che ha dedicato la vita alla difesa degli ultimi: infatti, i consiglieri del Carroccio si sono astenuti e i meloniani sono usciti dall’Aula. E poiché non c’è limite al peggio, anche il sindaco Bucci ha fatto la stessa scelta esecrabile di FdI: è uscito dall’Aula. Vergogna!"

"Al centrodestra che ha optato per questa linea, ricordiamo che Gino Strada, tramite Emergency, ha lavorato per rendere concreto il diritto alla cura, offrendole gratuitamente a chi ne aveva bisogno in Italia e nel mondo, insegnando a tutti cosa significhi la parola umanità".