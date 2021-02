Femminicidio di via Colombo, Bucci: «Il figlio di Clara non sarà lasciato solo»

«Nei prossimi giorni organizzeremo un incontro con gli amici della famiglia di Clara che hanno preso così a cuore le sorti di Mauro per concordare il percorso più appropriato per sostenerlo»

«L’amministrazione comunale ha raccolto l’appello lanciato dagli amici della famiglia di Clara, con particolare riferimento alla situazione del figlio Mauro: non sarà lasciato solo». Così il sindaco di Genova Marco Bucci risponde su Facebook agli amici di Clara Ceccarelli, uccisa venerdì sera nel suo negozio di calzature in via Colombo dall'ex compagno Renato Scapusi.

Nei giorni scorsi, molti conoscenti della donna avevano chiesto aiuto al primo cittadino soprattutto per la cura del figlio Mauro.

«Le strutture del Comune di Genova insieme al servizio sanitario hanno individuato diverse soluzioni per fare in modo che Mauro possa godere del sostegno adeguato, le giuste tutele e l’aiuto morale e materiale di cui avrà necessità - continua Bucci -. Nei prossimi giorni organizzeremo un incontro con gli amici della famiglia di Clara che hanno preso così a cuore le sorti di Mauro per concordare il percorso più appropriato per sostenerlo. Come comunità cittadina vogliamo essere vicini a lui come al nonno Sergio, non solo in questi giorni di estremo dolore ma anche domani, quando le luci della cronaca si spegneranno. È questo l’impegno che ognuno di noi, per la propria parte, si deve prendere».