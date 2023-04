25 Aprile, Bucci contestato all'Ansaldo: fischi e striscioni. Il video

"Vergogna", "Vai a casa", "Torna a Salò", striscioni e cori indirizzati al sindaco Marco Bucci: questo è quanto è successo stamattina all'Ansaldo, durante la celebrazione del 25 Aprile. Gli operai hanno contestato il primo cittadino, accogliendo il suo discorso con fischi e grida, esponendo un grande striscione con la scritta "Bucci: i teppisti non ti stanno ad ascoltare". Il riferimento è da cercare nelle polemiche scaturite a seguito dello sciopero dei lavoratori dello scorso ottobre, quando Bucci e Toti avevano detto che "nessuna vertenza legittima azioni di teppismo che danneggiano altri lavoratori e i cittadini", alludendo al blocco del traffico e all'occupazione dell'aeroporto. Ma non c'è solo questo: a sommarsi c'è anche il malcontento per la Festa della Bandiera, il 23 aprile, che secondo diversi esponenti di centrosinistra è programmata per "distogliere" l'attenzione dalla festa della Liberazione, e per la scelta del 2018 dell'allora consigliere - oggi assessore - Sergio Gambino di partecipare alla commemorazione in ricordo dei caduti a Salò a Staglieno con la fascia tricolore.

Qui sopra, il video postato su Facebook dal consigliere regionale Ferruccio Sansa (Lista Sansa) che ha aggiunto: "Bucci se lo è meritato. Non si può governare con l'estrema destra che mistifica la storia e tace sul fascismo e poi commemorare chi ha fatto la Resistenza e ha combattuto quella dittatura sanguinaria e razzista. Non si può lasciare che la stessa fascia Tricolore, quella di Genova, medaglia d'oro della Resistenza, sia usata da alcuni consiglieri per commemorare i caduti di Salò e poi indossata per ricordare i Partigiani. Non si può nemmeno provocare definendo teppisti gli operai dell'Ansaldo che manifestano per salvare il lavoro e poi andare a casa loro imponendo la propria presenza. Qualcuno di sicuro dirà che gli operai Ansaldo non hanno rispettato le istituzioni. È il contrario: è il comportamento del Sindaco che ha messo a disagio l'istituzione e la città che rappresenta".

"Non ci sorprendono - commenta Gianni Pastorino, consigliere regionale di Linea Condivisa - i fischi di stamattina rivolti al sindaco Bucci. Il Sindaco e anche il Presidente Toti hanno dimostrato di non comprendere chi scende in piazza per la difesa della dignità del lavoro. In più occasioni sono arrivate le critiche di Sindaco e Presidente nei confronti dei lavoratori in piazza. Non possono esserci incertezze sulla tenuta occupazionale e sulla difesa del sito produttivo di Ansaldo".

Non è dello stesso parere la Uil: "I fischi e gli insulti che hanno impedito al Sindaco di Genova di tenere la sua orazione in occasione della manifestazione per il 25 aprile in Ansaldo sono stati una vergogna e un’offesa gratuita a quelle lavoratrici e a quei lavoratori che durante la guerra di liberazione hanno lottato e si sono sacrificati per dare a tutti noi la possibilità di essere in questo luogo liberi di manifestare e ricordarli" ha detto il segretario ligure Uil Mario Ghini insieme ad Antonio Apa, coordinatore regionale Uilm Liguria.