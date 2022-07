Emergenza cinghiali, Bucci: "Vanno portati fuori dalla città"

Sull'emergenza cinghiali in città mancava solo l'opinione del sindaco. È arrivata.

Dopo il vicepresidente di Regione Liguria Piana, gli assessori Corso e Gambino, la Cia, la Coldiretti e gli animalisti parla il primo cittadino, che nel 2017 si è visto annullare tre ordinanze dal Tar che proponevano l'abbattimento degli animali in ambito urbano: "Soluzioni per il problema cinghiali ce ne sono tante, ma bisogna essere tutti d'accordo, dagli animalisti ai cittadini: certamente è un'emergenza che dobbiamo risolvere", ha detto Bucci a margine del ritorno del sommergibilie Nazario Sauro al Galata.

"Portarli via dalla città e rimetterli nel loro habitat dovrebbe essere la cosa giusta. A me non interessa l'abbattimento, mi interessa che i cinghiali vengano posizionati fuori dalla città - ha aggiunto -. Poi sono i veterinari che dovranno decidere i numeri e le modalità come i proiettili per addomentarli. Non è possibile avere i cinghiali in città e non sono solo io a dirlo: chiedete a qualunque cittadino se è favorevole alla presenza dei cinghiali nelle nostre strade".

Sullo spostamento dei cinghiali nell'entroterra è intervenuta, via social, la sindaca di Serra Riccò Angela Negri: "Fuori dove? Vorrei ricordare al sindaco Bucci che non solo Genova ha questo problema ma la Città metropolitana nel suo complesso, inoltre cosa serve spostare il problema? I nostri boschi non sono più di nutrimento per loro, sono sporchi morti e abbandonati, solo il presidio rurale e la manutenzione del territorio potrà aiutarci a risolvere in parte il problema e soprattutto potrà aiutarci a combattere il dissesto idrogeologico".