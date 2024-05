Arresto Toti, il sindaco di Bucci: "Noi non siamo coinvolti, andiamo avanti con i progetti"

"L'amministrazione del Comune di Genova no ha nulla a che vedere con tutto quello che è uscito sulla stampa nelle ultime ore. Nessuno di noi è coinvolto e non c'è nessun contraccolpo sulle procedure amministrative e sul futuro della nostra città". Così il sindaco di Genova Marco Bucci, intervenuto in consiglio comunale durante la seduta di martedì 7 maggio 2024 dopo l’arresto di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, con l'accusa di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio.

Il sindaco Bucci ha aggiunto: "Ho piena e completa fiducia nella magistratura e in questi sette anni non ho mai commentato alcuna indagine, non lo farà nemmeno questa volta, è il mio stile. Voglio però dire che continueremo a lavorare per Genova perché i suoi abitanti hanno bisogno di un'amministrazione e di mettere a terra questi sette miliardi di euro di progetti per la città, che devono essere fatti nel più breve tempo possibile".

Nella maxi inchiesta sulla corruzione anche indagini su Esselunga, secondo l'ipotesi accusatoria della Procura di Genova l'azienda avrebbe pagato pubblicità elettorale in cambio dello sblocco delle pratiche per l'apertura di due punti vendita, uno a Sestri Ponente a Genova e uno e Savona. Pur senza citare direttamente la questione Bucci ha affermato: "Al Pd che sta commentando dico che abbiamo avuto Tar e Consiglio di Stato che hanno verificato che le nostre procedure sono state portate avanti regolarmente. Andiamo avanti e respingiamo al mittente ogni illazione sull'amministrazione del Comune di Genova. Qui non c'è nessun impatto, difendiamo il lavoro che abbiamo fatto e quello che faremo con ancora più grinta ed energia. Siamo qui per lavorare per Genova e i genovesi ci ringrazieranno".

