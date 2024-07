Brutale aggressione a Cogoleto, il sindaco: "Gesto vigliacco e meschino"

Migliorano leggermente le condizioni dell'uomo le condizioni dell'uomo brutalmente aggredito a Cogoleto venerdì sera, anche se la prognosi resta riservata.

Nel frattempo la comunità della cittadina rivierasca è sconvolta da quanto successo. A causa di una lite precedente per futili motivi, sembrerebbe legata a questioni di parcheggi e manovre con l'auto, l'uomo è stato raggiunto da un gruppo di persone (almeno quattro) che lo hanno picchiato selvaggiamente davanti a un bar.

La vittima è stata colpita da un pugno alla tempia, è caduta e ha sbattuto violentemente la testa contro l'asfalto. È stata soccorsa dalla Croce d'Oro di Sciarborasca e portata in ospedale in codice rosso.

Il sindaco Paolo Bruzzone lunedì sera ha rotto il silenzio: "Quello che è successo venerdì sera nel pieno centro di Cogoleto, tra lo sgomento e l’incredulità generale, è un qualcosa di inaccettabile. La nostra comunità è stata sconvolta da un atto che non le appartiene, un gesto vigliacco e meschino. In questi tre giorni abbiamo seguito, ora dopo ora, le condizioni del ferito (persona nota tra Cogoleto e Arenzano, ndr), confrontandoci con le forze dell'ordine nel pieno rispetto delle indagini in corso. Le notizie che arrivano dall’ospedale, fortunatamente, sembrerebbero un po' più confortanti rispetto al momento dell'accesso in pronto soccorso, anche se la prognosi resta riservata".

E infine: "La violenza non è mai la risposta, qualsiasi sia la motivazione!"