Brucia sterpaglie ma l’incendio non si ferma

Partenza da Multedo per i vigili del fuoco impegnati nella serata di mercoledì 19 luglio nello spegnimento di un incendio a Campo Ligure.

Un contadino ha dato fuoco nell'orto alle sterpaglie raccolte ma l'incendio gli è scappato di mano. Con una squadra sul posto i pompieri hanno in breve tempo contenuto la situazione.

Per le temperature fuori norma e molto alte, da ieri è in vigore lo stato di allerta per rischio incendi in tutta la regione.