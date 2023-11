Scaraventa giù per le scale il materasso in fiamme e incendia il portone

Di certo si sa che un materasso in fiamme è stato buttato giù per le scale di un palazzo di Arte incendiando anche il portone, le cassette delle lettere e il quadro elettrico.

È successo a Borzoli, in via Pietro Leva 6, alle 13 circa. Ancora da capire se si sia trattato di un incidente o di un atto doloso. Sta di fatto che i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere il rogo e che in seguito manderanno la loro relazione.

Le ipotesi sono due: il residente si è spaventato del denso fumo, che aveva ormai invaso la sua stanza, e ha pensato bene di scaraventare fuori dalla porta il materasso incurante delle conseguenze, oppure - ed è la versione di alcuni vicini di casa - il materasso era da tempo nelle scale e qualcuno ha deciso di dargli fuoco per toglierlo di mezzo. Poi la situazione sarebbe scappata di mano fino all'arrivo dei soccorsi.

Nessun ferito o intossicato ma danni nel palazzo.