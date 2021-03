Tentano di occupare una casa disabitata, denunciati in quattro

Uno è stato segnalato anche per il possesso di un piede di porco e altri due per soggiorno illegale nello Stato

La polizia ha denunciato quattro tunisini di età compresa tra i 27 e i 28 anni per invasione di terreni o edifici e deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Uno di loro è stato segnalato anche per il possesso di un piede di porco e altri due per soggiorno illegale nello Stato.

Intorno alle 18 di lunedì 29 marzo le volanti sono state inviate dalla sala operativa in un palazzo di via Brocchi sulle alture di Bolzaneto in quanto erano state segnalate alcune persone che volevano occupare abusivamente un appartamento disabitato dell'agenzia Arte.

Giunti al nono piano gli agenti hanno trovato i quattro uomini, che, con l'ausilio di un piede di porco, stavano tentando di sfondare la porta d'ingresso per poi accedere all'interno. Tutti privi di documenti di riconoscimento, sono stati portati in questura per identificazione e lo strumento di scasso sequestrato.