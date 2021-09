Paura sul treno: urla e minaccia i passeggeri con un bastone

Denunciato dalla Polfer un 21enne: a bordo del regionale La Spezia-Genova ha improvvisamente iniziato a battersi i pugni sul petto per poi passare alle minacce

La Polizia Ferroviaria di Genova Brignole, la scorsa notte, ha denunciato a piede libero un 21enne originario del Gambia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Era da poco passata la mezzanotte quando il giovane straniero, a bordo dell’ultimo regionale La Spezia-Genova Brignole, si è messo a urlare lungo le carrozze del treno e a battersi i pugni sul petto. Ha poi brandito un lungo bastone di legno agitandolo in aria, minacciando di usarlo contro i passeggeri.

Gli agenti della Polfer, avvisati dal capotreno, all’arrivo del treno a Brignole, lo hanno intercettato ancora a bordo del convoglio e, dopo averlo convinto a posare il bastone al suolo, lo hanno calmato e accompagnato in ufficio.

Dai successivi accertamenti sulla sua identità, sono emersi a suo carico diversi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e anche per vari danneggiamenti. Inoltre, lo scorso 31 agosto, presso la Questura di Udine, gli era stato notificato l'ordine di lasciare il territorio entro sette giorni.

Il bastone, del tipo da passeggio, lungo 70 centimetri con impugnatura in metallo, è stato posto sotto sequestro.