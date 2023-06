Esplosioni nel cantiere dello scolmatore del Bisagno

Il Municipio Media Val Bisagno informa che domani, mercoledì 28 giugno, a partire dalle 12,30, presso il cantiere dello scolmatore del Bisagno in via Adamoli 11 (area ex canile) avranno luogo operazioni di brillamento di mine come da comunicazione della società Costruire per Genova.

L'attività programmata rientra in quella del cantiere e il Municipio invita la popolazione a non allarmarsi: non è la prima volta che succede, era già accaduto nel settembre 2022, dopodiché si era proceduto a continuare i lavori.