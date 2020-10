Brignole, cambia ancora la viabilità per i lavori sul Bisagno

Cambia ancora la viabilità intorno alla stazione Brignole per lasciare spazio al cantiere di messa in sicurezza del torrente Bisagno. Fra le novità, una nuova strettoia in via Invrea e un semaforo per chi arriva da via Tolemaide e intende svoltare verso il sottopasso che porta in via Canevari. Viale Duca d'Aosta (la strada che da mare va verso monte) resta a tre corsie.

Variazioni anche per i bus: le linee 36, 606, 607 e N2, al termine di corso Buenos Aires, non svolteranno in viale Duca d'Aosta ma proseguiranno per via Cadorna, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso; le linee notturne 606, 607, N1, N1/ e N2 effettueranno le relative coincidenze sul transito di via Cadorna anziché in piazza Verdi.

Come sempre si consiglia particolare cautela ad automobilisti e motociclisti che si trovino a transitare in zona per la prima volta con le nuove modifiche.