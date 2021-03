Incidente sul lavoro nella notte, operaio in codice rosso

Incidente sul lavoro nella notte a Genova. È successo poco dopo le 3.30 di domenica 28 marzo nella zona di Brignole dove sono in corso lavori sulla linea ferroviaria. Un camion è andato a sbattere contro la parete di una galleria e l'operaio alla guida è rimasto incastrato tra le lamiere.

Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto l'uomo per poi affidarlo alle cure del personale sanitario. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Le sue condizioni non sarebbero però troppo gravi.

Il personale di Asl3 ha avviato indagini per verificare il rispetto di tutte le norme di sicurezza, previste all'interno dei cantieri.