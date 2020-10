Amt, maxi verifica a Brignole: oltre 100 persone senza biglietto

Ancora una maxi verifica da parte di Amt sui viaggiatori delle linee bus e metro più affollate della città.

Mercoledì pomeriggio 12 controllori hanno passato al setaccio arrivi e partenze ,in viale Thaon di Revel, a Brignole, in collaborazione con agenti della Polizia Municipale: il bilancio dei controlli condotti in 5 ore (dalle 14 alle 19) è di 1.747 passeggeri in discesa dalle linee 14, 45, 82, 84, 86, 87, 356, 480 e 482 fermati cui è stato chiesto il biglietto.

In totale sono stati 119 quelli trovati senza biglietto, per un tasso di evasione del 6,8%. Dei 119 multati, solo 33 hanno pagato subito la multa da 41,50 euro.

«Obiettivo delle verifiche intensive - spiegano da Amt - è rafforzare la quotidiana attività di contrasto all’evasione tariffaria e tutelare i cittadini che viaggiano regolarmente sui mezzi pubblici. Amt proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori controlli mirati e intensivi sulla rete del trasporto pubblico».