Assembramento ai giardini: ripresi dai passanti, lanciano pietre

Alcuni passanti li hanno ripresi perché stazionavano ai giardini di Brignole, senza rispettare le norme anti covid. Osservazioni che non sono piaciute al gruppo di ragazzi, che hanno reagito prendendo a manate i loro interlocutori.

È successo nel pomeriggio di domenica 7 marzo 2021. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia. Alla vista delle auto di servizio, il gruppo, una ventina di giovani, si è dato a precipitosa fuga.

Prima di scappare, alcuni ragazzi hanno tirato pietre contro i passanti. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze, ma l'episodio è indice del malessere che serpeggia fra alcuni giovani, poco inclini a continuare ad accettare le restrizioni imposte per il contenimento dell'emergenza sanitaria.