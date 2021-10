Ricercato da quattro anni, arrestato in stazione

Dopo circa quattro anni, la sua latitanza è terminata nella mattina di domenica 17 ottobre 2021 nella stazione di Genova Brignole, quando la polizia ferroviaria lo ha fermato per un controllo. A finire in manette è stato un cittadino albanese di 30 anni, condannato nell'ottobre del 2017 dal tribunale di Genova a un anno e sei mesi di reclusione per aver esibito presso lo scalo aereo di Genova, all'atto dell'imbarco su un volo per Londra, documenti rubati intestati a un'altra persona.

I poliziotti, durante i servizi di controllo nella stazione Brignole, lo hanno identificato insieme ad altri due suoi connazionali, e dopo aver verificato le identità dei tre soggetti, è emerso il provvedimento di cattura nei riguardi del 30enne.

Al termine degli accertamenti, lo straniero, già gravato da altri precedenti di polizia, è stato condotto nel carcere di Marassi dove sconterà la pena.