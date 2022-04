Ciclista soccorsa in elicottero dopo una caduta sulle alture

Una donna è caduta e si è ferita, fortunatamente non in maniera grave, durante un'escursione in bicicletta in via alla Brigna, nella zona di Crevari sopra Voltri.

La ciclista si trovava in una zona molto impervia e ha chiamato il 118, i medici sono così intervenuti con l'elicottero per velocizzare le operazioni di recupero e soccorso.

La donna è stata così trasportata all'ospedale San Martino di Genova dove le è stato assegnato un codice giallo.