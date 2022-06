Cerca di strappare il braccialetto a un bimbo sul passeggino

Si era avvicinato a un bambino di due anni, sul passeggino, e poi aveva cercato di strappargli un bracciale dal polso.

Questo è quanto successo nella tarda serata di giovedì scorso in via di Sottoripa: l'episodio non era passato inosservato e un turista aveva sporto denuncia ai carabinieri.

Gli uomini del nucleo radiomobile, dopo aver portato a termine gli accertamenti del caso, hanno denunciato a piede libero un 44enne di origini marocchine, responsabile dell'episodio.