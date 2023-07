Si prendono a bottigliate in mezzo alla via: strada chiusa, un ferito

Da una lite scaturita per futili motivi, due persone sono passate ai fatti nella serata di martedì 18 luglio alle 21,30 circa, prendendosi letteralmente a bottigliate e non solo in mezzo alla strada. Un giovane uomo è rimasto ferito alla testa e ha riportato una gamba rotta ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Martino.

È successo in corso Monte Grappa, che verso le 22 è stato chiuso dalla polizia locale, sul posto insieme alla polizia di Stato e alla Digos. La chiusura si è resa necessaria probabilmente per cercare di prendere l'aggressore.

A prendersi cura del giovane ferito, la Nuova Volontari del Soccorso Moresco intervenuta con l'ambulanza.