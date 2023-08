Bottigliate a un coteaneo, minorenne denunciato

I carabinieri di Santa Margherita Ligure, dopo un'indagine supportata dalle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno identificato e denunciato un minorenne, già noto alle forze dell'ordine, per lesioni personali aggravate.

Il ragazzino, lo scorso luglio, nel centro della cittadina, in orario notturno, dopo una discussione scaturita per futili motivi, ha aggredito a bottigliate un suo coetaneo italiano a cui ha procurato lesioni guaribili in 30 giorni.