Prima viene ferito a colpi di bottiglia, poi aggredisce i militi del 118

La richiesta di aiuto si è trasformata in aggressione: per questo, nella notte tra domenica e lunedì, un 31enne è stato denunciato dalla polizia di Stato per resistenza e violazione delle norme sull'immigrazione.

È successo tutto nella notte tra domenica e lunedì, verso le 3,30 in via Prasio a Sampierdarena.

Il 31enne, di origini marocchine, aveva riferito ai militi di essere stato colpito da una bottigliata in testa, cosa effettivamente vera, ma quando i soccorritori hanno cercato di curarlo si è messo a inveire e li ha aggrediti, dicendo di non volersi far curare. Sul posto la polizia che ha bloccato il giovane uomo cercando di riportare la calma. Nel frattempo gli ha chiesto i documenti per identificarlo, ma lui non li aveva con sé.

Visto che comunque il 31enne era stato effettivamente colpito in circostanze non chiare e perdeva sangue, gli agenti poco dopo hanno nuovamente chiamato il 118. Ma il giovane ha nuovamente rifiutato le cure. Alla fine è stato denunciato per resistenza e violazione delle norme sull'immigrazione.