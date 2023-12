"No ai botti, muoiono migliaia di animali ogni anno", il grido d'allarme

"Se ci ami non ci uccidi. No ai botti". Questo il forte messaggio lanciato da Enpa Genova, come da tante altre associazioni animaliste, in vista del Capodanno. A Genova dovrebbe arrivare, almeno secondo quanto annunciato nelle ultime ore, una specifica ordinanza per vietarli, provvedimento già ufficiale in altri Comuni della Liguria come per esempio Sestri Levante e La Spezia.

"Non per tutti il capodanno è un momento di festa - scrive nel suo appello Enpa Genova - per qualcuno anzi è proprio un momento di terrore che purtroppo, nel peggiore dei casi, porta alla morte. Parliamo degli animali. Migliaia di animali, di cui l’80% selvatici, muoiono ogni anno a causa dei botti. Queste vittime, ignare dei festeggiamenti umani, si trovano bombardate da rumori fortissimi e improvvisi che spesso sentono amplificati, avendo molte specie animali un udito più sviluppato del nostro e una soglia uditiva più sensibile di quella umana".

"Botti, petardi e fuochi d’artificio causano in loro un forte stress - spiega ancora Enpa Genova - gli uccelli, spaventati, perdono il senso dell’orientamento e fuggono istintivamente, rischiando di colpire ostacoli a causa della scarsa visibilità notturna, molti animali muoiono d’infarto per la paura e quelli che sopravvivono manifestano dei disturbi comportamentali legati all’alimentazione e al riposo, che persistono anche nei giorni successivi a capodanno. È dunque così necessario e indispensabile festeggiare utilizzando i botti? Una notte di euforia vale tutte queste vittime? Pensateci, quando sarete in procinto di comprare i soliti botti: per noi rinunciare all’acquisto comporta un sacrificio minimo, per loro può essere la differenza tra la vita e la morte. Festeggiamo in modo consapevole".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp