Sei nuove attività nell'albo delle Botteghe Storiche: ecco quali sono

Altre sei attività commerciali entrano a fare parte del circuito Botteghe Storiche, l’albo istituito nel 2011 per tutelare, promuovere, valorizzare e tramandare alle future generazioni lo storico patrimonio commerciale di Genova.

A darne notizia il presidente della Regiobe Giovanni Toti, che commenta: "Attività che da oltre 50 anni portano avanti le nostre tradizioni, le nostre eccellenze e tutti i segreti del 'made in Liguria'. Dietro a questo grande traguardo ci sono il cuore e la passione di chi ha superato tanti ostacoli. Lavoriamo per valorizzare queste attività e l’impegno di tanti imprenditori che non si arrendono mai e sanno sempre ripartire. Complimenti a chi tiene accesa la Liguria".

Le nuove botteghe storiche sono:

Gioielleria Magnone di Sestri Ponente.

Trattoria da Maria di vico Testadoro

Antica Friggitoria Carega in Sottoripa

Gioielleria Zaccaria di Corso Buenos Aires

Laboratorio del Rame in via Celesia a Rivarolo

Ostaia de Baracche di via delle Baracche

L'elenco completo delle Botteghe Storiche, con storia, news e curiosità si trova a questo sito.