Massacrò di botte la fidanzata mentre era ubriaco: arrestato

Aveva bevuto diversi alcolici e poi aveva picchiato la fidanzata fino quasi a farla svenire, domenica 9 luglio, ai laghetti della Val Varenna, tra Pegli e San Carlo di Cese, facendola finire in rianimazione (le sue condizioni poi per fortuna sono lievemente migliorate e non rischierebbe la vita).

L'uomo, un colombiano di meno di trent'anni, è stato arrestato dalla polizia di Stato ed è stato portato in carcere: dapprima era stato solo denunciato per lesioni aggravate, atti osceni e violenza privata, in mancanza di una querela.

Poi, visto quello che è successo e dato che l'autore del pestaggio aveva un precedente penale proprio per un altro reato sempre ai danni della donna, per cui aveva ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali, la polizia ha chiesto e ottenuto la sospensione dell'affidamento. Per l'uomo si sono dunque aperte le porte del carcere.

La donna, una quarantenne anche lei colombiana, era stata aggredita pare con diversi oggetti, tra cui pietre e una bottiglia, nel pomeriggio di domenica 9 luglio durante una grigliata sul fiume. Il fidanzato aveva anche lanciato in acqua i documenti di lei, smarrendoli, e si era messo a orinare in direzione dei presenti, cercando poi anche di mentire alla polizia.