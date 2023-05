Madonna del Monte, il bosco tra vandali e incuria: cos'è successo dopo l'addio dei frati

Panchine distrutte, accessi chiusi, zona abbandonata al degrado: questa è la situazione del bosco del santuario della Madonna del Monte, grande area verde tra San Fruttuoso e San Martino, che i frati minori francescani hanno lasciato lo scorso settembre, dopo 578 anni, a causa di problemi organizzativi e legati alla mancanza di religiosi.

Le paure, mesi fa, erano proprio che, senza la supervisione dei frati, la zona avrebbe potuto diventare facile preda del degrado: a denunciare la situazione, oggi la consigliera comunale Pd Donatella Alfonso. "Il vicesindaco Piciocchi aveva promesso l'impegno del Comune a rendere fruibile bosco e relativo campo sportivo, con la sua cura e manutenzione. Ma chi abita nell'area adesso si lamenta, sentieri e bosco sono abbandonati, che fine ha fato il progetto prospettato dall'assessore e che parlava di un parco urbano di grande valore ambientale e storico?".

"Non essendo materia di mia competenza - ha risposto l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino - non posso dare risposta sulla gestione dell’acquisizione da parte della pubblica amministrazione del bosco dei frati. Questa è la prima volta che la polizia locale riceve una segnalazione su quel bosco rispetto a eventuali criticità. Un primo sopralluogo non ha evidenziato una situazione con atti vandalici, ma una situazione di incuria nell'ex parte dei frati che avendola abbandonata non l’hanno curata. È garantito il passaggio sul lato pubblico del nostro parco e questo mi risulta manutenuto. Faremo sopralluoghi perché a oggi è la prima volta che sentiamo di atti vandalici: sappiamo che all’interno vi è un centro per minori non accompagnati e magari la presenza di questi ragazzi potrebbe aver dato la percezione di una minore sicurezza".

"La direzione comunale competente - conclude l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente - riferisce che l’area del bosco dei frati è una realtà molto particolare da un punto di vista territoriale per quanto riguarda la parte di competenza comunale, in quanto lì esiste una caratterizzazione di tipo forestale formata prevalentemente da quercius ilex con assetto stabile. Faremo rilevazioni per la parte vegetale per capire il carattere manutentivo. C’è poi l’aspetto relativo ai confini della proprietà e della viabilità interna e c’è un problema legato alla presenza di ungulati e bisognerà prendere in considerazione di realizzare misure di contenimento per evitare che si spingano nell’abitato. I tecnici riferiscono di aver avviato la fase di studio ed entro fine estate sarà avviata la fase progettuale per la manutenzione di quella parte di bosco".