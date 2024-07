Ragazza cade dal terzo piano: in codice rosso in ospedale

Una ragazza di circa 16 anni è precipitata dal terzo piano di un palazzo di via Grilli a Borzonasca. È successo intorno alle ore 8:30 di domenica 7 luglio 2024. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, quello che è certo è che la giovane ha riportato diversi traumi nell'impatto al suolo ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Tango 1, un'ambulanza della Croce Verde Borzonasca e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, la ragazza è stata rianimata e poi trasportata in ospedale in gravi condizioni, in via Grilli sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per fare luce su quanto successo.

Notizia in aggiornamento

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp