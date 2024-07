Ferisce il figlio di tre mesi mentre picchia la compagna, denunciato

È stato denunciato per maltrattamenti il padre 26enne, che, sabato sera a Borzonasca, ha ferito il figlio di tre mesi durante una colluttazione con la madre del piccolo, che ora si trova ricoverato in osservazione al Gaslini.

Ora sarà il giudice a prendere provvedimenti anche in base all'evoluzione del quadro clinico dei due, che non risultano gravi. Il bimbo, che era in braccio alla madre, è rimasto ferito alla testa durante la violenta colluttazione tra i genitori, venendo attinto da alcuni pugni, diretti alla donna.

Dopo aver chiarito la dinamica e informato sia il tribunale dei minori che quello ordinario, i carabinieri hanno proceduto alla denuncia del giovane. Ora sarà il giudice a prendere provvedimenti con i servizi sociali per la tutela di madre e figlio.