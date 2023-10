Albero sradicato dal vento si abbatte sulla strada

Nottata di maltempo con l'allerta arancione in Liguria. A Genova i vigili del fuoco non hanno riscontrato grossi problemi (a questo link tutti gli aggiornamenti e le previsioni per le prossime ore) nonostante la pioggia, il forte vento e il mare agitato. A Borzonasca hanno dovuto invece lavorare per molte ore.

Il forte vento ha infatti fatto cadere alcuni alberi nel territorio del Comune dell'entroterra di Chiavari. Uno in particolare si è abbattuto sulla strada statale 586 della Val d'Aveto, in località Campori, bloccando completamente il passaggio dei mezzi.

I vigili del fuoco hanno lavorato per oltre due ore per liberare la strada, rimasta bloccata. Il traffico è stato riaperto intorno alle ore 5:30 di venerdì 20 ottobre 2023.