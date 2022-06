Borzoli, tir rimane incastrato in un tornante

Come già successo in passato un grosso camion è rimasto incastrato tra le curve della via Militare di Borzoli.

L'autista era stato probabilmente 'ingannato' dal navigatore che gli aveva suggerito una via troppo stretta. Si tratta della strada che porta a Scarpino.

Sul posto, nella serata di martedì 31 maggio 2022, sono intervenuti i vigili del fuoco che, con la collaborazione anche di alcuni cittadini e un lavoro certosino, sono riusciti a far disincastrare il mezzo pesante liberando la strada.