Svegliati da un uomo armato in giardino, che ha esagerato con la cocaina

Magari non avrebbe fatto del male a nessuno, ma certo vedersi piombare in giardino un uomo armato di coltello in piena notte non fa stare tanto tranquilli. È successo nella notte fra domenica 25 e lunedì 26 ottobre in via Borzoli.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha trovato l'uomo mentre cercava di nascondersi tra le piante e, fin da subito, ha notato un insolito atteggiamento collaborativo. Il 36enne ha dichiarato che stava fuggendo da una presunta aggressione subita da sconosciuti, aggiungendo anche che poco prima aveva assunto una pesante dose di cocaina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dei fantomatici aggressori non è stata trovata alcuna traccia. Il 36enne marocchino è stato denunciato per violazione di domicilio e possesso ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere.