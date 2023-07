Incidente sul lavoro, investito da una fiammata mentre rifornisce distributore: strada chiusa

Incidente sul lavoro in via Borzoli, dove il conducente di un autocarro è rimasto ferito nella tarda mattinata di giovedì 6 luglio a causa di una fiammata che sarebbe partita dal mezzo mentre stava rifornendo un distributore gpl.

È successo poco prima di mezzogiorno: sul posto per soccorrere l'ustionato si sono precipitati la Croce Verde Pegliese, l'automedica del 118 Golf 2 e il nucleo Psal di Asl 3.

L'autista, un uomo di circa 40 anni, è stato portato al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Villa Scassi in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.

La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, all'altezza di via Camera.