Rissa con lancio di oggetti e finestre divelte, chiuso un circolo

Sopesa per dieci giorni la licenza d’esercizio intestata al gestore del circolo privato 'Amici 72' di via Borzoli 7. Il provvedimento è stato preso dal questore di Genova in seguito all'esito di un attento monitoraggio svolto dai poliziotti del commissariato di Sestri Ponente.

Il provvedimento è arrivato dopo una violenta rissa con lancio di oggetti, finestre divelte e vetri infranti, scaturita lo scorso 4 dicembre all’interno del locale tra alcuni avventori, tre dei quali sono stati identificati e denunciati.

Già nel settembre scorso i poliziotti della questura avevano denunciato un uomo che era stato trovato a spacciare fuori dal circolo e nei controlli successivi erano stati identificati numerosi avventori dediti alla commissione di reati contro la persona, il patrimonio e inerenti gli stupefacenti.

"Il provvedimento - si legge nella nota della questura - è stato applicato per scongiurare eventi che possano turbare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, considerata la gravità dei fatti occorso e la costante frequentazione di soggetti pregiudicati, nonché la mancanza di controllo da parte del gestore del circolo".