Borzoli, il grido di allarme dei genitori: "Non chiudete l'asilo Arcobaleno"

Famiglie preoccupate nel quartiere di Borzoli per la chiusura dell'asilo comunale 'Arcobaleno' di via Fratelli di Coronata, struttura che accoglie da più di 40 anni i bambini della zona di età compresa tra i 3 e i 6 anni. A lanciare il grido di allarme, anche attraverso una petizione che ha raccolto oltre mille firme, alcuni genitori che si sono rivolti al sindaco di Genova Marco Bucci spiegando tutte le loro preoccupazioni, legate a un possibile accorpamento con un'altra struttura della zona. Quest'anno l'asilo accoglie 37 bambini, divisi in due classi e seguiti da quattro maestre.

Stefano Cesarini, rappresentante dei genitori di una delle due classi della materna spiega a Genova Today: "La voce di una possibile chiusura gira da anni perché esistono due asili, uno comunale e uno statale, uno di fronte all'altro. Secondo noi, però, esistono differenze di struttura, organizzazione e orari, inoltre si tratta di una scuola storica per il quartiere e di grande qualità anche dal punto di vista delle risorse umane: è vero che dieci anni fa la classi erano il doppio, ma è altrettanto evidente il calo demografico che ha coinvolto la nostra città e il nostro Paese".

"Ci siamo accorti che qualcosa non andava - spiega ancora Cesarini - perché nelle procedure di iscrizione online non compariva l'asilo Arcobaleno tra le opzioni per il prossimo anno scolastico, quindi ci siamo allarmati e nel giro di un paio di giorni è stata organizzata una riunione telematica durante la quale una dirigente comunale ci ha comunicato la decisione del Comune di interrompere le iscrizioni e di garantire la continuità per i nostri figli solo per il prossimo anno 2022/23. Questo vuol dire che non saranno previste per il prossimo anno le iscrizioni dei bambini di 3 anni, dei 37 attuali ne rimarranno 25 perché 12 passeranno alle elementari, i rimanenti saranno accorpati in un'unica classe per un altro anno. Non è stato detto in modo esplicito, ma abbiamo capito che l'asilo verrà chiuso per lasciare il posto all'asilo statale che si trova a pochi passi. Abbiamo sentito parlare di razionalizzazione di spazi, ma nel concreto abbiamo avuto poche risposte su come si pensa di attuarla, se nei locali della comunale o in quelli della statale, e in quale modo, con quale organizzazione".

"Questa situazione - aggiungono genitori che hanno lanciato la petizione - ha creato rammarico e sconforto tra noi e i bambini, in quanto nessuna garanzia di continuità sarebbe stata data rispetto alle maestre e alle collaboratrici eccezionali che lavorano con amore e passione e crescono i nostri figli come fossero i loro".

C'è anche la questione affettiva, come spiega ancora Cesarini a Genova Today: "La struttura è storica per il quartiere, nonostante sia vecchiotta funziona molto bene, c'è anche un bel lavoro di volontariato dietro ed è inserita in un comprensorio molto valido con il nido, le elementari e le medie, oltre a quelli di Borzoli accoglie anche bambini da altri quartieri come Rivarolo e Fegino, proprio perché di grande qualità. Perdere l'asilo Arcobaleno sarebbe davvero un brutto colpo per i cittadini della zona".

"L'asilo 'Arcobaleno' - concludono i genitori nella petizione - non è un semplice asilo, è una famiglia, un posto caldo e accogliente dove tutti noi abbiamo trovato professionalità e affetto e non merita di chiudere in questo modo mettendo bambini, genitori e maestre in difficoltà. Le motivazioni probabilmente sono economiche e politiche ma in questa situazione mai è stata data voce ai bambini, che sono abitudinari, hanno bisogno di punti fermi, trascorrono tante ore all'asilo ogni giorno e sono affezionatissimi a questa realtà. Quindi, a chi si sta facendo torto? Chi ci pensa a loro? Come vivranno questo cambiamento? Non basta essere in una condizione di pandemia? I nostri bambini hanno il diritto a crescere in un ambiente sano con persone per bene che lavorano per dare loro il meglio e l'asilo Arcobaleno è tutto questo. Non possiamo permettere che chiuda".